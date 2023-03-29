Суд на полгода снизил тюремный срок лидеру курской ОПГ Дмитрию Волобуеву

Первый апелляционный суд общей юрисдикции снизил срок курскому «криминальному лидеру» Дмитрию Волобуеву с 24 до 23,5 лет лишения свободы за убийство, мошенничество и вымогательство. В объединенной пресс-службе судебной системы Курской области сообщили, прокуратура просила освободить его от наказания за организацию поджога автомобиля в октябре 2016 года «в связи с истечением сроков давности».

Курский облсуд вынес приговор Дмитрию Волобуеву в июле 2022 года. Его обжаловали и прокуратура, и защита. Гособвинение просило не только вычесть эпизод с поджогом, но и назначить ему за убийство двух человек пожизненное лишение свободы. Адвокаты просили оправдать по всем статьям не признавшего вину Дмитрия Волобуева.

Помимо главы ОПГ различные сроки получили его подельники. Евгению Кожейкину назначено 22 года лишения свободы, Роману Иванову — 18 лет строгого режима, Николаю Волобуеву — 12 лет общего режима, Георгию Крюкову — пять лет общего режима. Также бывший начальник городского УМВД Николай Зайцев, признанный виновным в вымогательстве в составе группы лиц, приговорен к девяти годам строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. руб., а его сын Владимир — к восьми годам и штрафу в 500 тыс.

Все они обжаловали приговоры. Пока была рассмотрена только апелляция Дмитрия Волобуева.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Исключительно опасны».

Александр Прытков

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