Новосибирское ракетное соединение участвует в командно-штабном учении РВСН

Комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проводит комплексную проверку Омского ракетного объединения с командно-штабным учением с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК «Ярс». Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны России.

По данным ведомства, учения плановые. В них задействовано в общей сложности 3 тыс. военнослужащих и 300 единиц боевой техники. Они проводятся для проверки слаженности действий при выполнении задач.

«В ходе учения планируется отработать совершение маневренных действий автономными пусковыми ПГРК «Ярс», которые охватят территории трех регионов. Также стратегические ракетчики проведут комплекс мер по маскировке и противодействию современным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа и ВКС»,– сообщает Минобороны. В ведомстве также отметили, что особое внимание в ходе будет уделено применению беспилотных летательных аппаратов.

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Сергей Балин