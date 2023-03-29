Райффайзенбанк банкротит лагерь «Родник» в Анапе из-за долга в 80 млн рублей

АО «Райффайзенбанк» обратилось в арбитражный суд Краснодарского края с требованием признать банкротом ООО Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Родник» из-за долга в сумме более 80,2 млн руб. Сведения об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

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Суд включил в третью очередь реестра требований кредиторов ООО ДСОЛ «Родник» 61,1 млн руб. основного долга, 3,1 млн руб. процентов за пользование кредитом, а также неустойки в размере 16 млн руб. В отношении должника суд ввел процедуру наблюдения в октябре 2022 года.

Как следует из материалов дела, 2 марта 2023 года на собрании кредиторов было принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом, поскольку управляющим сделан вывод о том, что «возможность восстановления платежеспособности должника отсутствует». Однако должник подал заявление о признании решений собрания кредиторов недействительными и обратился с ходатайством об отложении судебного заседания.

Следующее заседание по делу назначено на 3 апреля 2023 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ДСОЛ «Родник» зарегистрировано в 2012 году в Сукко, Анапский район. Бенефициар — Татьяна Рудник. Основной вид деятельности — деятельность санаторно-курортных организаций. Выручка за 2021 год составила 75 тыс. руб., убыток — 4 млн руб.

Кроме того, 1 марта арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций о признании нежилых зданий детского лагеря «Родник» (спальные корпуса) общей площадью 795,8 кв. м, а также бассейна площадью 300 кв. м — самовольными постройками. Истцом в деле выступило ФГБОУ ВДЦ «Смена», которому принадлежит земельный участок, где расположены спорные объекты. Как указано в решении суда, здания были построены в 1994 и 1999 годах в отсутствие разрешительной документации и использовались с нарушением целевого назначения земельного участка. Также, по выводам экспертов, «в настоящее время спорные объекты находятся в недопустимом техническом состоянии, при котором существует опасность для пребывания и сохранности оборудования, что свидетельствует об угрозе жизни и здоровью людей».

Объекты принадлежат на праве собственности Татьяне Рудник. По решению суда госпожа Рудник должна снести спальные корпуса лагеря, а также бассейн за свой счет.

Тат Гаспарян

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