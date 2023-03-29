Власти Татарстана утвердили список востребованных профессий до 2030 года

В Татарстане правительство утвердило список востребованных профессий до 2030 года. Распоряжение подписано главой Кабмина региона Алексеем Песошиным.

Всего в списке оказалась 901 профессия и специальность, в том числе 177 направлений квалифицированных рабочих кадров (ювелиры, электрослесари, токари, ткачи, трактористы и т. д.), 192 специалиста среднего звена (актерское мастерство, гостиничное дело, дошкольное образование, лечебное дело и другие), а также 251 направление высшего образования, в том числе юриспруденция, электроника и наноэлектроника, хирургия, и 281 профессия профессиональной подготовки.

Список востребованных профессий формируют ежегодно. Это делается для совершенствования госзаказа Татарстана на подготовку кадров с высшим и средним профессиональным образованием, а также заказ на ускоренную подготовку кадров по профессиям рабочих.

"Ъ-Казань"