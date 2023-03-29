Экс-главврачу третьей саратовской стоматологии не удалось обжаловать приговор

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшему главному врачу ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 3» Анатолию Карповичу. Его осудили по статьям о мошенничестве с использованием служебного положения (ч.4 ст.159 УК РФ) и о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Анатолий Карпович пытался обжаловать решение от 28 ноября 2022 года Саратовского областного суда и приговор от 5 сентября прошлого года, вынесенного Кировским районноым судом Саратова. Медика признали виновным и приговорили к девяти годам строгого режима со штрафом 1,25 млн руб. с лишением права занимать некоторые организационно-распорядительные должности в течении семи лет.

Судом установлено, что Анатолий Карпович в период с 26 февраля 2014 года по 21 сентября 2020-го обманывал подчиненных, собирая с них деньги якобы на хозяйственные нужды поликлиники. Таким образом главврач получил 8,753 млн руб.

Также с 1 сентября 2016 по 31 октября 2018 Анатолий Карпович получал взятки от заведующего одним из отделений поликлиники. Главврач незаконно обогатился на 1,25 млн руб., назначив взяткодателя на должность, а затем «закрывая глаза» на его частную практику на рабочем месте.

В кассационный суд с просьбой отменить судебные решения за отсутствием в действиях осужденного состава преступления обратился защитник Анатолия Карповича Денис Тихонов.

«Проверив материалы дела, доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав участников процесса, судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции пришла к выводу об оставлении судебных решений без изменения, поскольку существенных нарушений требований уголовного и уголовно-процессуального законов по делу в отношении Карповича А. В. не допущено», — говорится в сообщении суда.

Дарья Васенина