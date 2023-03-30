Дороги осилят системой

К лету 2023 года на нескольких оживленных перекрестках Нижнего Новгорода будет развернута интеллектуальная транспортная система (ИТС) — система «умных» светофоров, состоящая из контроллеров, видеодетекторов и камер, которые собирают информацию о дорожной обстановке. Эти данные помогут создавать планы управления дорожным движением, оперативно принимать решения по обстановке и давать приоритет для проезда общественного транспорта. По оценке экспертов, в результате пропускная способность дорог может увеличиться до 20%.

Внедрение интеллектуальной транспортной системы призвано разгрузить дороги от пробок

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Создание ИТС в нижегородской городской агломерации (Нижний Новгород и еще восемь муниципалитетов) началось в 2021 году. На первом этапе подрядчик проекта — ГК «Урбантех», технологический партнер ГК «Национальный центр информатизации» (входит в «Ростех») — разрабатывает архитектуру ИТС и формирует проектную документацию для всех модулей и подсистем. А в рамках второго, с июня прошлого года, компания объединяет на общей платформе все существующие в Нижнем информационные системы (система диспетчерского управления общественным транспортом, комплекс «Безопасный город» и др.). Заказчик проекта — ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» (ЦРТС), в ведении которого с марта прошлого года развитие ИТС и пассажирских перевозок в регионе.

В январе 2023 года стороны объявили о начале тестовой эксплуатации ИТС на самых оживленных перекрестках улиц Горького, Белинского, Родионова, Советской, проспекта Гагарина и Похвалинского съезда. Там была завершена модернизация 28 светофорных объектов, установлены 63 видеокамеры и 96 транспортных детекторов. Все они автоматически собирают информацию о дорожной обстановке для оперативного управления дорожным движением и настройки приоритетного проезда для общественного транспорта.

Еще больше «умных»

«Сейчас мы собираем аналитику в разное время, по будням и выходным. На основе этого массива данных впоследствии предложим сценарии, которые светофоры автоматически смогут выбирать, чтобы регулировать движение. Допустим, если на площади Лядова формируется большой транспортный поток, его можно „придержать“, не заводить на Белинку», — комментирует директор ЦРТС Артем Бафанов.

«С помощью создаваемой инфраструктуры ИТС сотрудники ситуационного центра ЦРТС также получают доступ к данным о ДТП, инцидентах на дорогах и могут управлять процессом обслуживания дорог. Например, данные с подключенных метеодатчиков позволяют проанализировать погодные условия и планировать противогололедную обработку проезжей части», — добавляют в «Урбантехе». По данным компании, полностью на тестовых участках система будет развернута к лету 2023 года.

По словам Артема Бафанова, до конца года в городе появится 27 «умных» светофоров. Сейчас ЦРТС вместе с муниципалитетом модернизирует их. В центре уточняют, что в первую очередь ИТС будет внедряться на магистральных улицах, которые играют важную роль в логистике, имеют много маршрутов общественного транспорта, часто связывают районы Нижнего Новгорода. Эксперты центра выделяют 37 таких улиц, их общая протяженность — около 95 км.

По оценке ЦРТС, за счет внедрения ИТС пропускная способность дорог может увеличиться до 20%. В «Урбантехе» говорят, что это средний показатель, который также подтверждает практика компании по внедрению аналогичных систем в Московской области и в Дагестане: «В частности, в подмосковных Фрязино и Щелково пропускная способность дорог в часы пик выросла в среднем на 20–25%, а время проезда через город сократилось на 40%. В Махачкале на улицах в зоне действия ИТС пропускная способность выросла в среднем на 15% с запуском адаптивного и координированного управления светофорами».

Директор Института транспортных систем НГТУ им. Р. Е. Алексеева Антон Тумасов отмечает, что создание ИТС — единственно верный вектор развития транспортной системы большого города: «Интеллектуальная транспортная система — это, с одной стороны, возможность учета большого количества факторов: и режима работы светофоров, и текущей загрузки транспортными потоками, и погоды, а с другой — возможность анализировать их и управлять ситуацией на дорогах. Например, так комбинировать расписание и маршруты разных видов транспорта, чтобы поездка с пересадкой была быстрее, чем на одном автобусе напрямую. ИТС не постоянна, это гибкая, подстраивающаяся система, а вот ее цель всегда неизменна — добиться минимального времени перемещения пассажиров из одной точки в другую». На пропускную способность дорог, по словам эксперта, ИТС может повлиять прежде всего за счет того, что на некоторых маршрутах людям будет удобнее пересесть на общественный транспорт.

Комплексный подход

«Решение городских транспортных проблем не заканчивается только с внедрением ИТС, — отмечают в „Урбантехе“. — Важно также обеспечить бесперебойное функционирование системы, включая управление светофорами, совершенствование схем организации дорожного движения, создание парковочных пространств и др. Самое главное, что эти вопросы можно решать параллельно с внедрением ИТС, привлекая транспортных инженеров, например в формате такой услуги ЦОДД как сервис».

Создание ИТС — действительно только часть многоплановой транспортной реформы, которая в течение нескольких лет реализуется в регионе. Артем Бафанов напоминает, что кроме глобальных инфраструктурных проектов, вроде строительства метро и модернизации трамвайного парка города, в рамках реформы, например, введено единое тарифное меню на всех видах транспорта, появились транспортные карты с возможностью бесплатных пересадок, и все это теперь распространяется и на частных перевозчиков. В результате общий пассажиропоток в прошлом году вырос на 15,9%, до 218,3 млн человек, а в части льготников — на 34,8%, до 56,3 млн руб.

Самой резонансной частью транспортной реформы стала корректировка маршрутной сети автобусов. Новая транспортная схема, предусматривающая в том числе сокращение и отмену некоторых маршрутов, начала действовать в августе прошлого года. Это вызвало недовольство жителей города: в соцсетях жаловались на нехватку транспорта, особенно в вечернее время. В ЦРТС подчеркивают, что постоянно мониторят обращения и основные претензии жителей касаются не изменения маршрутов, а увеличенных интервалов движения автобусов и нарушений расписания. Среди причин этого в ЦРТС называли нехватку водителей, а также политику частных перевозчиков, которые не передавали данные в навигационные системы, чтобы местоположение автобусов отражалось на «умных» остановках. Кроме того, из-за дефицита кадров перевозчики сокращали выпуск транспорта на линии.

Проблему с навигацией удалось решить переговорным путем: по оценке ЦРТС, сейчас 99% общественного транспорта отражается в информационных системах, вроде «Яндекс. Карт», тогда как еще несколько месяцев назад — только 70%, и в основном это был областной парк. А за невыход на маршруты ЦРТС по действующим соглашениям может быстро разорвать отношения с перевозчиками, по сути — только через суд.

Решить проблему могут госконтракты, на которые в перспективе может быть переведена вся работа с частниками. «Кроме принципиальной возможности регулировать тариф госзаказчик может прописать в таких контрактах требования в части транспортной безопасности, информационных ресурсов, возраста подвижного состава — все, вплоть до цвета автобусов. Это позволит жестче контролировать работу перевозчиков», — поясняет Артем Бафанов. Он уточняет, что необходимость перехода на госконтракты будет рассматриваться на каждом маршруте взвешенно и предметно. В любом случае, пока речь идет о единичных подобных примерах: действие свидетельств большинства перевозчиков истекает не раньше 2025 года, а расторгать их досрочно запрещает федеральное законодательство.

Татьяна Салахетдинова