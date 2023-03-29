Убивший односельчанина житель Удмуртии сообщил об этом через три дня

В Удмуртии перед судом предстанет 31-летний житель села Зура, расположенного в Игринском районе. Мужчину обвиняют в убийстве односельчанина (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Так, по данным следствия, трагедия произошла 14 января после совместного употребления алкоголя. Ссора, возникшая между обвиняемым и жившим вместе с ним 66-летним односельчанином, привела к драке с использованием ножа.

От удара ножом пожилой мужчина скончался, после чего обвиняемый перенес его тело на веранду. В правоохранительные органы об убийстве он сообщил через три дня.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, а также проведены экспертизы и допрошены односельчане, родственники обвиняемого и погибшего. Уголовное дело, за которое мужчине грози до 15 лет лишения свободы, направлено в суд.