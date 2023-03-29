Жителей Удмуртии будут привлекать к ответственности за выгул собак без намордников

В Удмуртии в законодательство, которое касается ответственного обращения с домашними животными, внесли ряд корректировок. Соответствующие изменения в закон об административной ответственности за отдельные виды правонарушений внесли депутаты госсовета республики 28 марта в рамках сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В частности, изменениями предусматривается административная ответственность за невыполнение уборки продуктов жизнедеятельности домашнего животного, превышение предельного количества питомцев в местах их содержания, а также проявления агрессии животного по отношению к окружающим. Кроме этого, владельца привлекут к ответственности за несообщение об укусе питомцем другого животного или человека, а также за не доставление его в этом случае в государственное ветеринарное учреждение.

Помимо этого, установлена ответственности за выгул собак без поводка и намордника. Исключение составят только специальные площадки, предусмотренные для прогулок с животными. При этом запрещается выгул питомца хозяином, если тот находится в состоянии опьянения.

