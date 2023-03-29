В Нурлатском районе погибшего в спецоперации бойца посмертно наградили Орденом Мужества

В Татарстане в Нурлатском районе погибший в спецоперации на Украине Дмитрий Селиванов был посмертно награжден Орденом Мужества. Об этом сообщает газета «Нурлат-информ» (входит в госхолдинг «Татмедиа»).

Похороны Дмитрия Селиванова прошли 27 марта в Караульной Горе. Дата и детали гибели военного не уточняются. Руководитель Нурлатского района Алмаз Ахметшин выразил соболезнования семье погибшего.

Отмечается, что Дмитрий Селиванов не подлежал частичной мобилизации. Однако он отправился на спецоперацию в качестве добровольца. Орден Мужества был вручен вдове погибшего Татьяне Селивановой.

"Ъ-Казань"