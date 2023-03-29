Предприятия Башкирии намерены направить 10 млрд рублей на снижение выбросов

Предприятия Стерлитамака и Салавата разработали мероприятия, направленные на снижение выбросов в атмосферу на 30% к 2030 году. Общая сумма инвестиций превысит 10 млрд руб., сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на пленарном заседании Курултая республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сегодня в республике действуют 12 автоматизированных станций контроля за загрязнением воздуха. По словам господина Назарова, также начнется реализация проекта по автоматическому мониторингу состояния воздуха в границах санитарных зон предприятий в Стерлитамаке и Салавате. В текущем году на 50% вырастет плата за право пользования общераспространенными полезными ископаемыми, добавил премьер-министр.

Влада Шипилова

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