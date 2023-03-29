Продлили домашний арест обвиняемым во взятках сотрудникам ЮУрГГПУ

Суд продлил срок домашнего ареста заместителю директора профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГППУ) Антону Семченко, обвиняемому в получении взятки. Мера пресечения будет действовать до 30 апреля, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Сторона защиты просила избрать обвиняемому подписку о невыезде или ограничение определенных действий. Суд оставил действующую меру пресечения.

Как считает следствие, Антон Семченко с февраля 2019 по январь 2023 годов получил от студентов взятки на сумму не менее 77,5 тыс. рублей за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. Преступление выявили сотрудники УФСБ региона, которые занимаются оперативным сопровождением дела.

Также суд продлил домашний арест до 30 апреля второму фигуранту дела о взятках в педуниверситете — заведующему кафедрой «Экономика, управление и право», проректору ЮУрГППУ Павлу Рябчуку. Ему вменяют получение от студентки взятку на сумму более 11 тыс. руб. за написание выпускной квалификационной работы и обеспечение ее успешной защиты.