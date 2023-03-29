В Воронеже дошло до суда уголовное дело о массовом отравлении людей на турбазе «Обломов»

Железнодорожный райсуд Воронежа рассмотрит уголовное дело против 56-летнего старшего повара ООО «Фурор» об отравлении людей на базе отдыха «Обломов» (ч. 1 ст. 236 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональной прокуратуре, утвердившей обвинительное заключение.

Имя фигуранта не раскрывается. По версии следствия, в августе 2021 года старший повар, работающий на пункте общественного питания турбазы «Обломов», «вопреки требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства» не организовал надлежащим образом работу кухни и не проконтролировал соблюдение технологии приготовления пищи и санитарных требований подчиненными сотрудниками, а также лично нарушил технологию приготовления одного из блюд. В результате 12 человек заболели сальмонеллезом.

Воронежское управление СКР возбудило уголовное дело в сентябре 2021 года. Роспотребнадзор выявил нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания. В прокуратуре уточнили, что вину повар признал.

Александр Прытков

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