Строительство 21 объекта к 450-летию Уфы обойдется в 39 млрд рублей

К празднованию 450-летия Уфы будет реализован 21 крупный проект на сумму почти 39 млрд руб., сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, выступая с докладом на пленарном заседании Курултая республики. Празднования состоятся в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

К 2024 году должно завершиться строительство Восточного выезда, планируется реконструировать улицы Октябрьской революции, построить Евразийскую библиотеку, новый республиканский клинический госпиталь ветеранов войны, многофункциональный центр спортивной борьбы и другие объекты.

Влада Шипилова

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