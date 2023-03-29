«Сатурн-Р» получил заключение экспертизы на строительство еще одного дома на месте автодрома «Чапаевский»

ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» получило положительное заключение на проект строительства еще одного дома на месте автодрома «Чапаевский» в Перми. Как указано в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации, многоквартирный жилой дом разместится на ул. Соликамской в Орджоникидзевском районе Перми, на участке в 5,3 тыс. кв. м. Подготовкой проектной документации занималось ООО «Арт-проект Сатурн-Р». Заключение экспертизы выдано 20 марта.

На месте бывшего автодрома «Чапаевский» по ул. Соликамской «Сатурн-Р» планирует возвести малоэтажные дома. В апреле, июне и декабре 2022 года ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» получило разрешение на строительство четырех домов в Чапаевском — на ул. Токарной, 15и, 15к, 15ж и 15п. Перечисленные площади под будущие дома находятся как раз напротив участка в 5,3 тыс. кв. м, на котором возведение дома еще только планируется. Минувшим летом в региональном минимуществе сообщили, что на территории будущего ЖК девелопер не предусмотрел территории общего пользования под стоянки, проезды и прочее. Это несет риски споров между собственниками жилья в будущем.

«Сатурн-Р» был одним из крупнейших застройщиков региона, но из-за проблем с возведением IV очереди ЖК «Арсенал» в центре Перми компания прекратила строительный бизнес. Сейчас «Сатурн-Р» возвращается на строительный рынок. К примеру, в Индустриальном районе Перми компания построит шестиэтажный клубный жилой дом на ул. Чайковского, 35. Группа может также разместить жилье на застроенной территории ЖК «Арсенал».