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Ограничение на передвижение большегрузного транспорта будет действовать в Удмуртии в апреле

В Удмуртии с 1 по 30 апреля ограничат движения большегрузных транспортных средств по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, данная мера необходима для «просушки» дорог в период, когда дорожные конструкции ослаблены из-за оттаивания грунта.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом временное ограничение не касается автобусов, выполняющих пассажирские перевозки, а также не распространяется на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, кормов для животноводства, почты и ряда других транспортировок.

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