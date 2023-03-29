В Башкирии на 27% увеличилось число многодетных семей

Число многодетных семей в Башкирии выросло почти на 27% за последние десять лет, сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров, выступая с докладом на пленарном заседании Курултая республики. Сегодня таких семей насчитывается около 59 тыс. «Здесь мы первые в ПФО и седьмые в стране»,— добавил господин Назаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом году, по информации премьер-министра, родилось 36,2 тыс. детей. По этому показателю республика занимает второе место по ПФО. «Важно, что удалось существенно — более чем на 25% — снизить младенческую смертность»,— резюмировал он.

Венера Хисамова

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