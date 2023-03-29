Челябинский аэропорт перешел на летнее расписание полетов

В аэропорту Челябинска стартовала весенне-летняя программа полетов. Расписание будет действовать до 28 октября, сообщают в пресс-службе «Курчатова».

Аэропорт получил запрос от 15 авиакомпаний на выполнение полетов по 24 направлениям. Выполнять десять ежедневных рейсов в Москву будут «Победа», «Аэрофлот» и «Сибирь». В Санкт-Петербург заявились летать «Победа», «Россия» и «Смартавиа». В неделю будут выполняться 28 рейсов в Сочи и четыре — в Минеральные Воды. Запланированы полеты в Новый Уренгой, Красноярск, Волгоград, Нижний Новгород, Махачкалу, Новосибирск, Ханты-Мансийск, Сургут, Уфу и Норильск. С мая ожидается возобновление авиасообщения с Калининградом.

Red Wings и «Победа» запустят по два рейса в неделю в турецкую Анталью, сохранятся рейсы в Стамбул. «Уральские авиалинии» планируют летать в таджикистанские Душанбе и Худжанд, а также в Ош (Киргизия). Qazaq Air продолжит выполнять рейсы в столицу Казахстана.