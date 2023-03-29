Ремонт тротуаров в казанском аэропорту обойдется в 45 млн рублей

В казанском аэропорту на ремонт тротуаров выделят 45 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, будут отремонтированы тротуары, ведущие к терминалам №1, 1а, 2. В рамках ремонта подрядчик должен будет предусмотреть благоустройство мест для передвижения маломобильных пассажиров в местах проведения работ по замене брусчатки и тротуарных камней, а также ежедневно убирать строительный мусор.

Первый этап работ по уборке тротуаров должен быть завершен до 5 мая этого года, на второй этап дают 44 рабочих дня.

"Ъ-Казань"