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обновлено 09:16

Оскорбивший Владимира Путина пермяк выплатил 150 тыс. рублей

Приставы взыскали штраф с жителя Перми, признанного виновным в оскорблении президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно выводам проведенной лингвистической экспертизы, в посте, размещенном в социальной сети, пермяк «оскорбил честь и достоинство главы государства и дал необоснованную негативную оценку его личностных качеств». С учетом того, что автор поста уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные деяния, его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ «Повторное мелкое хулиганство». Суд оштрафовал его на 150 тыс. руб.

Исполнительный документ был направлен в отдел судебных приставов по Дзержинскому району Перми. Должник полностью оплатил штраф.

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