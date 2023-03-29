В Уфе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с маткапиталом

По материалам проверки прокуратуры Советского района Уфы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат маткапитала (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что в 2020 году молодая пара получила право на выплату материнского капитала в связи с рождением ребенка. В августе того же года глава семейства вступил в сговор с неустановленными лицами потребительского кооператива и коммерческой фирмы. Работники компаний подготовили пакет документов с ложной информацией о том, что мужчина якобы получил заем на строительство дома в Архангельском районе. Подозреваемый получил от кооператива на свой банковский счет более 466 тыс. руб. и обналичил их. Полученные деньги сообщники присвоили.

В дальнейшем пенсионный фонд на основании фальшивых документов перечислил на его счет средства маткапитала, которыми он рассчитался по договору займа.

Майя Иванова

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