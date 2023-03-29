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80 начинающих предпринимателей в Удмуртии получили льготные займы на 151 млн рублей в 2022 году

В 2022 году в Удмуртии льготные займы под 1% годовых получили 80 предпринимателей, ведущих свой бизнес менее года. Общая сумма составила более 151 млн руб., рассказал первый заместитель председателя правительства республики Константин Сунцов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В этом году Удмуртский фонд развития предпринимательства также предоставляет займы начинающим бизнесменам, кто занимается бизнесом менее года. Займ можно взять от 50 тыс. до 5 млн руб. сроком до трех лет.

«Кроме того, для ИП, которые впервые регистрируются в Удмуртии в 2022 – 2024 годах мы снизили ставки по УСН до 1 и 5% годовых. Молодые предприниматели до 25 лет также могут получить гранты до 500 тыс. руб. на развитие своего дела»,— рассказал господин Сунцов.

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