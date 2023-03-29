Жителю Березников, устроившему смертельное ДТП, грозит до 15 лет лишения свободы

Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Березников, обвиняющегося в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сентябре 2022 года водитель легкового автомобиля, двигаясь с превышением допустимой скорости по автомобильной дороге на ул. Уральских Танкистов в Березниках, выехал на автомобильную дорогу по ул. К. Маркса на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП погибли два пассажира. Виновник аварии проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения отказался.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Уголовное дело рассмотрит Березниковский суд.