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обновлено 09:09

Жителю Березников, устроившему смертельное ДТП, грозит до 15 лет лишения свободы

Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Березников, обвиняющегося в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сентябре 2022 года водитель легкового автомобиля, двигаясь с превышением допустимой скорости по автомобильной дороге на ул. Уральских Танкистов в Березниках, выехал на автомобильную дорогу по ул. К. Маркса на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП погибли два пассажира. Виновник аварии проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения отказался.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Уголовное дело рассмотрит Березниковский суд.

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