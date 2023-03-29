Губернатор Ставрополья ввел запрет на использование беспилотников

В Ставропольском крае до особого распоряжения действует запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее постановление подписано главой региона Владимиром Владимировым. Документ размещен на портале правовой информации.

Исключение действует для аппаратов, запускаемых чиновниками, федеральными органами, органами местного самоуправления, исполнительной власти, организациями, действующими в рамках госзаказа.

Государственному учету подлежат все аппараты массой от 150 г до 30 кг.

Постановление вступило в силу 27 марта.

Анастасия Назарова