Свердловчане за год перевели IT-мошенникам свыше 1,6 млрд рублей

В 2022 году в Свердловской области было зарегистрировано почти 11,8 тыс. преступлений в сфере IT-технологий, в том числе свыше 4,8 тыс. фактов мошенничества и свыше 2,1 тыс. краж денежных средств. За год граждане перевели мошенникам свыше 1,6 млрд руб., сообщил начальник регионального ГУ МВД РФ Александр Мешков на заседании законодательного собрания Свердловской области.

«Всего от мошеннических действий с использований IT-технологий пострадало свыше 4,5 тыс. человек, более 60% из них — женщины, каждый пятый — пенсионер. Основной проблемой остается доверчивость граждан»,— пояснил господин Мешков.

Общий ущерб, причиненный жителям Свердловской области от действий мошенников в 2022 году, составил свыше 3,19 млрд руб., сообщили ранее в пресс-службе регионального управления МВД. Руководитель пресс-службы Валерий Горелых уточнял, что за год было зафиксировано более 6 тыс. видов мошенничеств. «Чаще всего людей обманывают под видом якобы сотрудников банковских или силовых структур. На второй позиции схема с вложением денег в акции или игра на биржах с целью максимально быстрого получения прибыли. На третьем месте фигурируют случаи хищения средств под предлогом „отмазать“ от тюрьмы из-за совершенного ДТП с тяжкими последствиями близким родственником»,— отмечал полковник.

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