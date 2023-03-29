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Заксобрание Красноярского края закупит два китайских внедорожника за 5 млн рублей

Заксобрание Красноярского края заключило договор с кузбасской компанией «Сибинпэкс» на поставку двух китайских внедорожников Haval Jolion. Сумма контракта составила 4,7 млн руб. при начальной – 5 млн руб.

Согласно документации на сайте госзакупок в комплектацию должны входить: антиблокировочная система, датчики парковки, климат контроль, салон должен быть выполнен из искусственной кожи. Мощность двигателя внедорожника - 150 л/с. Дата выпуска автомобилей – не ранее 2022 года.

Поставить автомобили для нужд краевого парламента ООО «Сибинпэкс» должно до 31 декабря 2023 года.

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Сергей Балин

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