Пробная остановка трамваев девятого маршрута стартует в Саратове 15 апреля

С 15 апреля в Саратове начнется тестовая остановка движения трамваев маршрута № 9. Об этом предупредил во время прямого эфира губернатор Роман Бусаргин.

На период остановки по маршруту «девятки» пустят дополнительные автобусы. За пилотный запуск отвечает министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Роман Бусаргин уточнил, что демонтаж трамвайных путей для строительства скоростной линии стартует в мае. В этом же месяце планируют начать укладывать новые рельсы и заменять контактные провода.

«В итоге постепенно сместим и уменьшим интервал движения трамваев, чтобы опробовать эту систему. Оповещать об этом будут заранее. Прошу отнестись с пониманием. Это необходимо, чтобы наладить все перед закрытием движения», — объяснил господин Бусаргин.

Дарья Васенина