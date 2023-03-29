В Кетовском округе СК проверяет информацию о ветхом состоянии дома для сирот

Следственный комитет проводит проверку по факту публикации в социальных сетях о ненадлежащем состоянии дома для сирот в селе Каширино Кетовского округа. Об этом сообщает управление СК России по Курганской области.

Из публикации следует, что дом по улице Ленина, 23Б в селе Каширино сдали в эксплуатацию около четырех лет назад, однако жить в нем невозможно из-за его технического состояния. Жалобы касаются некачественного отопления, наличия копоти и отсутствия света в одном из подъездов. В ходе проверки следователи проверят соблюдение технических норм и правил при строительстве дома, законность его сдачи в эксплуатацию. Установят причины, которые привели здание к ненадлежащему состоянию.