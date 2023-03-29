В Кургане суд вынес приговор по делу о взрыве на заводе «Синтез»

Курганский городской суд вынес приговор начальнику одного из цехов ПАО «Синтез», обвиняемой в нарушении требований промышленной безопасности, которые привели к взрыву и травмировании рабочего (ч. 1 ст. 217 УК РФ). Фигурантке назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб., сообщает прокуратура Курганской области.

Суд установил, что 29 апреля 2022 года начальник цеха дала указание одному из работников провести операцию с субстанцией, не предусмотренную промышленным регламентом. В результате в одном из помещений ПАО «Синтез» произошел взрыв пылевоздушной смеси субстанции, обрушился верхний этаж здания, а один рабочий был тяжело ранен.

В суде фигурантка полностью признала свою вину. Приговор не вступил в законную силу.