В Красноярске экс-полицейский получил пять лет колонии за вымогательство 10 млн рублей

Суд рассмотрел уголовное дело бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД «Красноярское» и его знакомого, которые обвинялись в вымогательстве. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, в 2019 году полицейский сообщил обратившемуся к нему за помощью мужчине о возможности помочь в прекращении проверки и отказе в возбуждении уголовного дела в отношении одного из чиновников. Свои услуги страж порядка оценил в 10 млн руб.

Мужчина согласие на передачу взятки не дал. Однако в дальнейшем полицейский передал ему копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела против чиновника и сообщил, что выполнил свою часть соглашения.

В мае 2020 года борца с коррупцией уволили из органов МВД по отрицательным мотивам, после чего он решил получить у данного мужчины ранее обозначенную им сумму денег. Экс-полицейский неоднократно звонил и требовал деньги, угрожая давлением со стороны криминальных структур. В дальнейшем экс-полицейский подключил к вымогательству своего знакомого. По их поручению трое злоумышленников выследили и избили потерпевшего.

По ст. 163 УК РФ (вымогательство) суд назначил бывшему полицейскому пять лет лишения свободы, его знакомому — на полгода больше. Материалы уголовного дела в отношении трех неустановленных лиц, которые избили потерпевшего, выделены в отдельное производство.

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Илья Николаев