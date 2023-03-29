В Крыму расследуют гибель водителя такси и пассажирки с детьми в ДТП с поездом

В Крыму возбудили уголовное дело по факту гибели водителя такси и женщины с двумя детьми при столкновении с поездом на железнодорожном переезде в Джанкойском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР республики.

По предварительным данным, вечером 28 марта около 20:30 мужчина, управляя автомобилем Skoda Octavia, выехал на железнодорожный переезд на 1388-м км перегона станций «Урожайная — Отрадная» в районе села Вольное. При этом в зоне видимости водителя находился движущийся пассажирский состав сообщением «Севастополь — Санкт-Петербург». Сообщается, что мужчина пытался проскочить переезд на красный запрещающий сигнал.

«Находившиеся в машине двое взрослых и двое детей погибли на месте происшествия. Это таксист и пассажиры — мама с двумя дочками»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту происшествия возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). Следователи-криминалисты провели осмотр места аварии.

Анастасия Донскова

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