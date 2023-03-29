Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Челябинской области

Министр обороны России Сергей Шойгу побывал в Челябинской области, где проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК. Об этом сообщают в министерстве. Также генерал армии посетил Кировскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Какие именно предприятия посетил господин Шойгу, не уточняется, лишь говорится, что это заводы, «непосредственно задействованные в выпуске продукции военного назначения для обеспечения специальной военной операции».

Министр обороны проинспектировал автоматизированные линии производств различных снарядов – артиллерийских, танковых, минометных, а также неуправляемых авиационных ракет. Также Сергей Шойгу провел рабочие совещания с руководителями предприятий, представителями органов военного управления и Министерства промышленности и торговли РФ.