Еженедельно жители Новосибирской области переводят мошенникам 40-50 млн рублей

Еженедельно мошенники обманывают жителей Новосибирской области на 40-50 млн руб., рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь на конференции о проектах в сфере цифровой безопасности. В статистику входят преступления связанные с телефонным мошенничеством и киберперступления.

Согласно статистике областного УМВД, в 2022 году произошло 9,5 тыс преступлений связанных с мошенничеством в сфере цифровой безопасности. Из них 7,5 тыс. пока не раскрыто. От действий злоумышленников пострадали 7,5 тысяч жителей Новосибирской области.

«В 2022 году на 30% увеличилось количество раскрытых и направленных в суд уголовных дел. На четверть возросло число лиц их совершивших. На 5% выросла доля расследованных IT-преступлений»,- сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области.

Основными предлогами для выманивания денег остаются звонки от якобы сотрудников банка, либо правоохранителей. По информации минцифры региона, для противодействия подобным преступлениям на постоянной основе в регионе проводятся уроки безопасности в рамках проекта «Цифровая Россия».

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Сергей Балин