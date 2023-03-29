Экс-руководитель минздрава Тувы стал врио министра в Херсонской области

Бывший министр здравоохранения Республики Тыва Артыш Сат назначен врио министра здравоохранения Херсонской области. Об этом сообщил сайт областной администрации.

«Это назначение, естественно, согласовано с федеральным министерством здравоохранения»,– сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, представляя врио министра. С лета 2022 года господин Сат работал советником руководителя области по вопросам здравоохранения.

«Артыш Михайлович прошел в моей команде все уровни управления, работал главным врачом, председателем администрации двух районов, замминистра труда и социальной политики. Затем он вырос до министра здравоохранения Республики Тыва, на его плечи выпали два года непростого испытания ковидом. Он справился»,– прокомментировал назначение вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол, возглавлявший Туву в 2007-2021 годы.

Артыш Сат был назначен руководителем тувинского минздрава в 2019 году и покинул этот пост в 2021-м.

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Валерий Лавский