Россия и Индия обсуждают создание контейнерной линии в Арктике

Россия и Индия обсуждают создание альтернативного маршрута поставки грузов через Северный морской путь (СМП). Этот вопрос стал главной темой переговоров главы Минвостокразвития Алексей Чекунков с министром портов, судоходства и водных путей Индии Сарбанандой Соновалом, которые прошли в Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Обсуждалось создание альтернативного пути доставки грузов из Индии в Европу — не по южному или западному маршрутам, а по восточному, через СМП, с задействованием как российских, так и индийских портовых мощностей. Особо отмечено, что стоимость доставки контейнера из Владивостока до Индии на треть ниже, чем стоимость доставки контейнера из Москвы»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, Алексей Чекунков обсудил вопросы социальной сфера на встрече с замглавы МИД Индии по экономическим вопросам Дамму Рави. Стороны обсудили развитие авиасообщения между странами, создание образовательных программ, студенческий кампус на Дальнем Востоку с приоритетом для медицинских, IT и инженерных специальностей.

Олеся Павленко