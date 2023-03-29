Сборная Шотландии обыграла Испанию в матче отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу

Сборная Шотландии по футболу выиграла в матче с командой Испании во втором туре отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Игра закончилась со счетом 2:0, оба гола забил полузащитник Скотт Мактоминей на 7-й и 51-й минуте.

По итогам игры сборная Шотландии переместилась на первое место в турнирной таблице группы А, набрав шесть очков. Сборная Испании с тремя очками располагается на второй строчке. Испанские футболисты проиграли в матче отборочного турнира на чемпионат Европы впервые с 2014 года.

Следующая игра сборной Шотландии пройдет 17 июня, они встретятся с командой Норвегии. Сборная Испания проведет матч со сборной Грузии 8 сентября.

Олеся Павленко