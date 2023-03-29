Микрозаймы сузились в размерах

В Татарстане по итогам февраля 2023 года средний размер кредита у микрофинансовых организаций (МФО) сократился на 5% — до 8,6 тыс. руб. Такое снижение наблюдается второй месяц, что, как объясняют эксперты, связано с тем, что жители региона «все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения». В то же время средний размер потребительского кредита у банков в отчетный месяц увеличился на 11% — до 272 тыс. руб. «Необходимость оплачивать возрастающие в цене товары и услуги по-прежнему сохраняется, поэтому люди и идут за потребкредитами», считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), которое проанализировало данные 3 тыс. микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, опубликовало сведения о размерах микрозаймов в российских регионах в феврале 2023 года. В Татарстане за этот период средний размер «займа до зарплаты» составил 8,6 тыс. руб. Это на 5,2% меньше, чем в январе этого года, когда средний заем превышал 9 тыс. руб.

Показатели Татарстана близки к среднероссийским: средний микрокредит в РФ в феврале снизился на 4,7% — до 8,8 тыс. руб. Наибольший средний размер займа был зафиксирован в Ставропольском крае (11,47 тыс. руб.), Москве (10,47 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (9,98 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (9,69 тыс. руб.). При этом, например, в Ставрополье он даже увеличился на 10,4%. В столице страны сокращение составило 5%. Среди регионов Приволжского федерального округа самое заметное снижение наблюдается в Пермском крае (-8,4%). По величине среднего займа Татарстан оказался лидером в округе.

Как отмечают в НБКИ, после максимума в декабре 2022 года микрозаймы уменьшаются уже второй месяц подряд. «Средний чек микрозайма упал ниже 9 тыс. руб., до уровня начала прошлого года. На наш взгляд, снижение данного показателя в последнее время во многом обусловлено сменой тренда в финансовом поведении граждан. После периода потребительской активности они все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения»,— говорит директор бюро по маркетингу Алексей Волков.

В то же время, как ранее отчитывалось НБКИ, средний размер потребительского кредита в феврале, наоборот, вырос. В целом по стране он достиг 294,2 тыс. руб. (+12%), в Татарстане — 272,5 тыс. руб. (+11,1%). В Приволжском округе Татарстан опередила Башкирия (275,7 тыс. руб., что на 15,6% больше, чем месяцем ранее). Такую тенденцию эксперты объяснили «консервативной политикой банков, которые предпочитают выдавать потребкредиты с высоким средним чеком только „качественным“ заемщикам». Так, общее количество выданных потребительских кредитов в РФ сократилось до 0,88 млн (-4,1% к январю 2023 года), в Татарстане их число уменьшилось на 6,1% — до 28,8 тыс.

Напомним, в 2022 году жители Татарстана стали реже обращаться в банки за кредитами для покупок товаров и услуг»: они получили почти 416 тыс. потребительских займов, что на 27,2% меньше, чем по итогам 2021 года. Всего в России за 2022 год было выдано 12,53 млн потребительских кредитов, хотя годом ранее их число достигало 17,18 млн. То есть сокращение составило 27,1%.

Потребительская активность жителей Татарстана в целом снизилась на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Оборот розничной торговли республики в 2022 году составил 1,22 трлн руб., что на 3,1% меньше, чем по итогам 2021 года, если сравнивать в сопоставимых ценах. При этом оборот торговли непродовольственными товарами сократился почти на 9%. Вице-премьер Татарстана — министр промышленности и торговли Олег Коробченко объяснил снижение показателей «уходом крупных торговых компаний».

В начале 2023 года в Татарстане продолжилось падение потребительской активности населения, следует из последних данных Татарстанстата. Так, в январе жители республики почти на 10% сократили суммы покупок непродовольственных товаров, урезали траты на салоны красоты, ремонт обуви и одежды. В то же время были увеличены расходы на продукты, а также на посещение баров и кафе.

«Снижение среднего чека микрозайма можно объяснить сохранением тенденции высокой закредитованности населения, и, учитывая, что за микрозаймом приходят с целью закрыть незначительные лакуны в бюджете с коротким сроком погашения, можно предположить, что население продолжает придерживаться умеренной модели потребления»,— соглашается директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. В то же время он отмечает, что «потребность в кредитах на разные цели (ремонт, заказ мебели, оплата тех или иных услуг) сохраняется, а с учетом системного роста цен увеличение среднего размера потребительского кредитования вполне оправдано — он растет потому, что цены невозможно обуздать». «Таким образом, перед нами возникает диссонанс — объем микрозаймов сужается, так как население старается сдерживать свои аппетиты, но необходимость оплачивать возрастающие в цене товары и услуги по-прежнему сохраняется, поэтому люди и идут за потребкредитами»,— заключает господин Жарский.

Кирилл Антонов