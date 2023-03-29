Клуб веселых и «Находки»

Падение доходов и покупательской способности населения привлекает в Прикамье все новых продуктовых ритейлеров, работающих в сегменте «жесткий дискаунтер». Вслед за «Светофором», «Чижиком», «Доброценом», «Маяком» и другими в Пермь зашла продуктовая сеть «Находка», основанная в Татарстане в 2015 году. Ритейлер управляет несколькими торговыми точками на территории Прикамья и недавно открыл в Перми два первых магазина. Эксперты считают, что «Находка» может закрепиться в Пермском крае на уровне 25–40 торговых точек — это комфортный объем для поддержания маржинальности бизнеса. Отмечается, что конкуренция за «своего покупателя» сети с другими игроками рынка будет высокой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Продуктовая сеть «Находка» из Альметьевска осваивает десятый регион — компания недавно открыла в Перми два первых магазина формата «жесткий дискаунтер». Ранее ритейлер уже запустил свои торговые точки на территории Пермского края, но в региональный центр зашел только сейчас. В группе «Магазин Находка Пермь» «ВКонтакте» сообщается, что магазины сети открылись 25 марта по ул. Ново-Гайвинской, 79 а, и ул. Соликамской, 313 в. По данным сайта «Находки», по одному магазину компании работает в Чернушке, Куеде, Барде и два — в Чайковском. Эти торговые точки запустили преимущественно в 2022 году.

Первый магазин «Находка» открылся в Альметьевске в 2015 году, и сейчас компания работает не только в Татарстане, но и в Башкирии, Оренбургской области, Марий Эл, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Челябинской, Кировской областях. Управляет сетью ООО «Табыш» (в переводе с татарского «находка», «прибыль», «нажива»). В kartoteka.ru указано, что общество создано в 2015 году в Тукаевском районе Татарстана Дмитрием Сысоевым. Однако позднее учредителем «Табыш» стал Николай Алексеев. Сейчас за господином Алексеевым числится 5% долей в ООО, еще 40,5 и 54,5% приходится на Надежду Еремину и Екатерину Капустину соответственно. «Табыш» также является учредителем ООО «Находка» (розничная торговля) и ООО «РЦ» (оптовая торговля фруктами и овощами). Выручка ООО «Табыш» в 2021 году превысила 21 млрд руб., чистая прибыль почти достигла 148,8 млн. руб.

Как сообщало ранее казанское издание «Бизнес online», сеть «Находка», носившая в 2016 году наименование «Табыш», может быть связана с гендиректором ЗАО «Эссен продакшн АГ» Леонидом Барышевым и основателем бренда «Махеевъ» Вадимом Махеевым.

Торговая точка «Находки» — это магазин-склад, в котором продукция размещается в коробках, а полки заменены на поддоны. Как сообщается в группе сети, большую часть ассортимента составляют продукты отечественного производства. «Благодаря такому подходу мы уменьшаем издержки на таможенный налог и услуги логистических компаний, которые значительно отражаются на конечной стоимости товаров»,— подчеркивают в сети.

На запрос о планах развития в Пермском крае в «Находке» к моменту публикации не ответили. По данным „Ъ“, в мае сеть намеревается открыть еще два магазина в Перми (ул. Автозаводская и ул. 10-я Линия).

В течение последних лет «жесткие дискаунтеры» переживают активный рост. Так, в Прикамье развиваются продуктовые и непродовольственные дискаунтеры «Светофор», «Маяк», «Экономаркет», «Доброцен», «Восток». Минувшим летом в Перми открылись первые магазины сети «Чижик» (входит в Х5).

Опрошенные эксперты обращают внимание, что развитие «жестких дискаунтеров» связано с экономической ситуацией в стране и снижением покупательской способности. По словам директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, «жесткие дискаунтеры» при грамотной концепции являются выгодным бизнесом за счет экономии на персонале и сотрудничества с локальными производителями. За счет оборотов продаж можно получать более выгодную закупочную цену. Еще одна «фишка» формата — существенная экономия на логистике и содержании центрального офиса, где за счет оптимизации процессов и привлечения цифровых технологий тоже удается экономить. Директор группы Veta считает, что «Находка» может закрепиться в Прикамье на уровне 25–40 торговых точек — это комфортный объем для поддержания маржинальности бизнеса. В целом доля регионального рынка компании в результате успешной экспансии вряд ли уйдет за 2%, однако конкуренция за «своего покупателя» сети будет высокой.

В отделе маркетинга пермской продуктовой сети «Купи домой» заход ритейлера в регион через районные центры объясняют более низкими затратами на запуск магазинов и возможностью протестировать развитие на новой территории. К тому же доставлять товары из Казани татарстанской сети удобнее в южные районы Прикамья, где и открылись первые торговые точки «Находки». Доля рынка сети в Прикамье будет зависеть от ресурсов на продвижение и стратегии ритейлера. «Вероятно, „Находка“ „откусит“ долю у уже работающих в регионе дискаунтеров. Если у компании будет большой ресурс, то при относительно сносном сервисе сеть может быстро закрепиться на новой для себя территории»,— считают в «Купи домой».

Евгения Ахмедова, Пермь