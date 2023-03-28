Количество жалоб на услуги связи в Свердловской области в 2022 году увеличилось вдвое

В 2022 году в Свердловской области сотрудники Роспотребнадзора рассмотрели более 1 тыс. жалоб на услуги связи, что почти в 2,3 раза больше, относительно прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Больше всего жалоб поступило на мобильную связь (57,6%), почтовую (13,5%), телематическую (9,6%) и стационарную телефонную (8,6%). На прочие услуги (телевидение, радио и другое) пришлось 10,7%.

Проблемы, которые чаще всего возникали у пользователей:

нарушение порядка перенесения абонентских номеров;

подключение дополнительных услуг без согласия;

ненадлежащее информирование об условиях тарифа, изменение цены;

проблема качества услуг связи;

пропажа почтовой корреспонденции, нарушение сроков почтовой пересылки.

Напомним, в 2022 году екатеринбуржцы чаще жаловались на некачественные финансовые, бытовые, медицинские, образовательные услуги.

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Полина Хабарова