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Количество жалоб на услуги связи в Свердловской области в 2022 году увеличилось вдвое

В 2022 году в Свердловской области сотрудники Роспотребнадзора рассмотрели более 1 тыс. жалоб на услуги связи, что почти в 2,3 раза больше, относительно прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Больше всего жалоб поступило на мобильную связь (57,6%), почтовую (13,5%), телематическую (9,6%) и стационарную телефонную (8,6%). На прочие услуги (телевидение, радио и другое) пришлось 10,7%.

Проблемы, которые чаще всего возникали у пользователей:

  • нарушение порядка перенесения абонентских номеров;
  • подключение дополнительных услуг без согласия;
  • ненадлежащее информирование об условиях тарифа, изменение цены;
  • проблема качества услуг связи;
  • пропажа почтовой корреспонденции, нарушение сроков почтовой пересылки.

Напомним, в 2022 году екатеринбуржцы чаще жаловались на некачественные финансовые, бытовые, медицинские, образовательные услуги.

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Полина Хабарова

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