Суд в Крыму рассмотрит иск местного застройщика к администрации Евпатории о взыскании 735 млн руб. Компании пришлось отказаться от строительства ЖК «Звездный городок» из-за претензий прокуратуры. Правоохранители заявляют, что объект находится в охранной зоне. Эксперты считают, что, если суд подтвердит этот факт, можно будет говорить о нарушениях при выдаче разрешения на строительство, а застройщик будет иметь все шансы на удовлетворение требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ввод в эксплуатацию ЖК «Звездный городок» был запланирован на первый квартал 2023 года, но год назад прокуратура запретила вести строительные работы

Фото: жилой-крым.рф Ввод в эксплуатацию ЖК «Звездный городок» был запланирован на первый квартал 2023 года, но год назад прокуратура запретила вести строительные работы

Фото: жилой-крым.рф

Арбитражный суд Республики Крым рассмотрит иск ООО «Специализированный застройщик "Прайм"» (СЗ «Прайм») к департаменту имущественных и земельных отношений администрации Евпатории. Об этом сообщается в картотеке инстанции. Истец требует расторгнуть договоры об аренде четырех земельных участков общей площадью около 7,7 га, отведенных под строительства ЖК «Звездный городок», и взыскать с властей Евпатории 735 млн руб. убытков из-за невозможности завершить строительство (37,3 млн руб. — расходы, понесенные на аренду земли, 142,6 млн руб. — расходы на строительство, более 21,5 млн руб. — административные расходы и уплаченные проценты по займам, свыше 533,7 млн руб. — упущенная выгода). Чтобы проверить обоснованность расчетов застройщика, суд в конце феврале назначил финансово-экономическую экспертизу. Очередное заседание по делу назначено на шестое апреля.

Согласно разрешению на строительство, выданному в 2020 году, в состав ЖК должно было входить четыре девятиэтажных жилых дома на 320 квартир. Комплекс начали строить на Интернациональной улице, в непосредственной близости от Черного моря. Объект возводился по закону о долевом строительстве — через эскроу-счета. Ввод в эксплуатацию был запланирован на первый квартал 2023 года, а выдача ключей должна была произойти уже в конце мая. Однако, по словам застройщика, ему удалось заключить лишь 54 договора о долевом участии, объекты находятся на стадии возведения третьего-четвертого этажей.

С июня минувшего года строительство комплекса было приостановлено в связи с предъявлением органами прокуратуры предписаний о невозможности продолжать работы на объекте. Как пояснили «Ъ-Кубань» в офисе застройщика, надзорный орган указал, что возведение домов ведется в санитарно-защитной зоне военного городка.

В своем иске застройщик отмечает, что земля под строительство была приобретена им на аукционе, но ни в аукционной документации, ни в договорах об аренде не было указаний на наличие каких-либо ограничений для использования земли по целевому назначению, в том числе и данных о санитарно-защитных зонах. В мэрии Евпатории выдали СЗ «Прайм» генплан застройки, а затем и разрешение на строительство.

Как сообщало местное издание «Крым онлайн», прокурор обращался в Евпаторийский городской суд с иском о приостановке строительства ЖК «Звездный городок» в санитарно-защитной зоне, признании незаконным разрешения на возведение комплекса и понуждении застройщика снести возведенные строения. Однако, по данным на сайте инстанции, суд в октябре 2021 года оставил гражданский иск прокурора без движения, а в ноябре вернул его истцу. Данных об обжаловании разрешения на строительство в порядке административного судопроизводства сайт не содержит.

Также издание сообщало, что результаты прокурорской проверки были переданы в органы Следственного комитета России. «Ъ-Кубань» направил запросы в органы республиканской прокуратуры и СКР, однако получить от правоохранителей оперативный комментарий о результатах проверки по факту выдачи разрешения на строительство пока не удалось. В администрации Евпатории также не смогли оперативно прокомментировать правовую позицию муниципалитета по претензиям застройщика.

Адвокат Эдуард Балаян констатирует, что в случае нахождения земельного участка в пределах охранной зоны разрешение на строительство не выдается либо выдается с определенными условиями, например осуществить отступ от этой зоны. Таким образом, по мнению юриста, если в суде будет установлено, что участок действительно находится в охранной зоне, то, возможно, были нарушения при выдаче разрешения на строительство, а застройщик действительно не может использовать земельный участок по назначению. «Тогда суд должен будет указать, что это вина администрации, и строительной компании должны будут возместить расходы, которые она понесла при подготовке к строительству»,— считает господин Балаян.

Михаил Волкодав

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