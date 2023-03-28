Движение по трем адресам в Петербурге ограничится до конца мая

В связи с ремонтными работами по трем адресам в трех районах Санкт-Петербурга будет ограничено или полностью закрыто движение. Об этом сообщила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) во вторник, 28 марта.

Так, до 28 мая будет ограничено движение по набережной реки Малой Невки от Боковой аллеи до Каменноостровского проспекта в Петроградском районе и полностью закрыто движение транспорта по Речному переулку в поселке Петро-Славянка. Во Фрунзенском районе до 21 мая будет частично перекрыта Белградская улица от улицы Димитрова до Альпийского переулка. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.

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