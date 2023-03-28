Мэрия пока не станет отключать отопление в Воронеже

С сегодняшнего дня у мэрии Воронежа появляется право на принятие решения о завершении в городе отопительного сезона, поскольку среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов держится более пяти дней. Однако отопление не будет отключено, сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий — похолоданием и осадками — воронежцам будет крайне дискомфортно без отопления находиться в помещениях. Особенно это важно для учреждений здравоохранения и детских садов, также это актуально для первых этажей жилых домов, для угловых квартир и квартир, расположенных над арками»,— прокомментировали в городской администрации.

Там сказали, что «в зависимости от метеорологической ситуации решение о завершении отопительного периода будет принято дополнительно».

Вместе с тем собственники жилья вправе самостоятельно определить дату отключения тепла для своего многоквартирного дома. Для этого необходимо провести общее собрание, оформить решение протоколом и направить его в обслуживающую организацию, напомнили в мэрии.

Владимир Зоркий

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