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Не скоро в школу

Мэрии Уфы не удалось обязать ПСК-6 расселить дома в Черниковке

Арбитражный суд Башкирии отказал администрации Уфы в иске к ООО СЗ «СУ 1 „ПСК-6“» об обязании расселить пять домов в квартале, где компания возводит ЖК «Квартал мира». Согласно договору о развитии застроенной территории, три из них планировалось снести ради расширения школы 61. Суд установил, что спорные дома не признаны аварийными, а мэрия не приняла решение об их изъятии. Опрошенные юристы отметили, что дома необходимо исключить из договора с ПСК-6, либо принять решение об их изъятии.

Компании, которой руководит Андрей Носков, удалось отбиться от претензий мэрии Уфы

Компании, которой руководит Андрей Носков, удалось отбиться от претензий мэрии Уфы

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Компании, которой руководит Андрей Носков, удалось отбиться от претензий мэрии Уфы

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отказал администрации Уфы в иске к ООО Специализированный застройщик «СУ 1 „ПСК-6“» (принадлежит дочери предпринимателя, бывшего депутата горсовета Уфы Андрея Носкова Виктории Тарасовой и ее супругу, депутату Курултая Башкирии Олегу Филиппову) об обязании исполнить условия договора о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Конституции, Горького, Мира и Кольцевой. Компания возводит в этом квартале ЖК «Квартал мира». Мэрия просила обязать застройщика расселить пять домов по улицам Горького и Мира.

В 2012 году администрация Уфы по результатам аукциона заключила со «Строительным управлением 1 «ПСК-6» договор о развитии застроенной территории. В 2013 году городские власти одобрили компании проекты планировки и межевания, согласно которым в квартале планировалось жилое строительство площадью 58,2 тыс. кв. м на 2 тыс. жителей. Впоследствии застройщик увеличил параметры проекта. В 2019 году мэрия утвердила новые проекты планировки и межевания территории, согласно которым на месте аварийных домов площадью 2 тыс. кв. м были заложены два 10-18-этажных дома и три 27-этажных высотки общей площадью 69 тыс. кв. м. Школу 61, располагающуюся по соседству, предполагалось расширить.

В 2019 году уфимский горсовет отклонил проект планировки квартала из-за недостатка школьных мест. Директор компании Андрей Носков тогда заявил, что реконструкция школ не является задачей застройщика. Впоследствии проект был все-таки согласован. В 2021 году администрация Уфы на основе представления городской прокуратуры отменила утвержденный проект застройки, так как ПСК-6 запроектировало высотку совсем рядом с существующим четырехэтажным домом номер 5 по улице Конституции.

В прошлом году Орджоникидзевский райсуд Уфы по иску «СУ 1 «ПСК-6»» признал незаконным постановление мэрии об отмене проекта. Верховный суд Башкирии оставил это решение без изменений.

В материалах арбитражного спора указано, что в договоре развития установлен перечень из 19 домов по улицам Горького, Мира, Кольцевой и Конституции, подлежащих сносу или реконструкции. Компания приняла на себя обязательства в течение двух лет с момента заключения договора создать либо приобрести и передать муниципалитету благоустроенное жилье для выселяемых жильцов. Также застройщик должен уплатить выкупную цену за изымаемые помещения и земельные участки. Из них два дома по улице Горького и три — по улице Мира, на месте которых планировалось расширить школу, не признаны аварийными или подлежащими сносу. Их снос или реконструкция возможны только при принятии администрацией решения об изъятии, говорится в решении. Суд отметил, что применению подлежат все условия договора, за исключением этой части.

Представители ПСК-6 сообщили, что компания неоднократно направляла в мэрию обращения о необходимости изъять дома по улице Мира и расположенные под ними участки, но решения принято не было.

«Таким образом, суд усматривает противоречия между заявленными истцом требованиями и документацией по планировке и межеванию территории в части» пяти домов по улицам Горького и Мира. Расширение школы не отнесено к перечню оснований, предусмотренных для изъятия участков и объектов на них, пришел к выводу суд.

В пресс-службе администрации города вчера сообщили, что мэрия с решением суда не согласна и намерена подавать апелляционную жалобу.

Адвокат Аскар Мингзетдинов считает решение суда обоснованным: «Существует определенный порядок, ряд административных процедур, которые должна выполнить мэрия. Поскольку спорные дома не являются аварийными, город должен вынести соответствующее постановление, договориться с жильцами о выселении и только потом требовать от застройщика расселения. Здесь мэрия пытается переложить административную функцию на ПСК-6».

По словам управляющего партнера юридической компании «ШИП» Дениса Шашкина, администрация попыталась за счет застройщика решить вопрос с теми домами, которые соответствуют градостроительным нормам, но попадают в зону развития территорий. «Сам факт включения в соглашение спорных домов мог свидетельствовать лишь о том, что эти дома требовали сноса и переселения. Администрацией, видимо, этот вопрос не был решен, а застройщик не учел такой риск при заключении соглашения», — отметил господин Шашкин. В дальнейшем эти дома необходимо либо исключить из договора о развитии, либо принять решение об их изъятии, добавил адвокат.

Влада Шипилова

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