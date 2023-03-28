СМИ: сын экс-начальника полиции Краснодара устроил смертельное ДТП в Геленджике

В Геленджике в районе Тонкого Мыса произошло ДТП, после которого скончалась девушка. Информацию об этом «Ъ-Кубань» подтвердили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Краснодарскому краю. Как сообщает ряд СМИ, за рулем иномарки Mercedes Benz находился 23-летний Александр Семенов. Молодой человек якобы является сыном экс-начальника УМВД по Краснодару Александра Семенова и экс-депутата гордумы Ольги Семеновой.

По данным полиции, 18 марта в 18:55 на 2-км автодороги М-4 «Дон» 23-летний водитель, управляя Mercedes Benz, двигался в сторону улицы Десантная. Он превысил скорость на закруглении дороги, не справился с управлением, съехал с нее и врезался в дерево. В результате аварии пострадали сам водитель и его 23-летняя пассажирка. Девушку доставили в реанимацию, где она скончалась. По данным портала 93.RU, погибшая была выпускницей юридического факультета КубГУ.

Ранее кубанские СМИ сообщали, что шесть лет назад 17-летний Александр Семенов за рулем родительского Land Rover врезался в «Газель» на улице Дзержинского в Краснодаре, в результате чего пострадали пять рабочих. Один из них позже скончался. Тогда парня приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на один год.

Татьяна Ручкина

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