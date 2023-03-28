«Некоторые деятели норовят подножку подставить, чтобы совсем добить»

В Удмуртии хотят ввести мораторий на внесение изменений в законодательство, которые ухудшали бы положение бизнеса. С такой инициативой на сессии госсовета республики выступил первый вице-премьер правительства Константин Сунцов. Кроме того, планируется автоматизировать процесс согласования инвестпроектов, чтобы еще меньше было препон у бизнеса для их реализации в муниципалитетах. При этом на местах бывают случаи, когда к инвесторам предъявляют чрезмерные требования и пытаются провести инициативы, которые могут привести к закрытию десятков компаний. Эксперты считают предложения первого вице-премьера своевременными, однако, по их мнению, стоит проверить и уже принятые решения на их негативное влияние на бизнес, а также плотнее работать с муниципалитетами в части развития инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На сессии госсовета Удмуртии 28 марта с отчетом о работе экономического блока правительства выступил первый вице-премьер Константин Сунцов. Он отметил, что в 2022 году Удмуртия преодолела планку 100 тыс. предпринимателей и самозанятых. Сейчас их уже почти 110 тыс., а к концу года ожидается минимум 120 тыс.

«Что касается инвестиций, то ожидания у нас были более скромные. При прогнозе 131 млрд руб., мы получили 137 млрд. В целом после сдачи отчетности ожидаем по 2022 году порядка 140 млрд»,— сообщил господин Сунцов.

Инвесторы сейчас сталкиваются не только с проблемами, связанными с внешним санкционным давлением. Есть препятствия и на местах. Он привел несколько примеров перегибов, которые допустили власти в муниципалитетах, и оговорился, что экономическим блоком они уже отработаны.

В частности, в одном из районов инвестору выдали список более чем из 100 требований, включая необходимость представить вырезки из журналов и газет о деятельности компании. «У банков нет такого количества требований. Остается вопрос: эти вырезки прибить или приклеить»,— добавил первый вице-премьер.

Бывает, что инвесторам отказывают в реализации их проектов на уровне административных и депутатских комиссий, не объясняя причины, отметил он.

В одном из городов Удмуртии, название которого господин Сунцов не стал уточнять, депутатская комиссия подготовила решение, в случае поддержки которого закрылось бы 109 организаций торговли и общественного питания, причем как федеральных сетей, так и точки местных предпринимателей. Больше 1 тыс. человек потеряли бы рабочие места, а бюджет недополучил бы больше 400 млн руб. налогов. Глава города вовремя убедил депутатов отказаться от этой инициативы, отметил первый вице-премьер.

«Во всех перечисленных мною случаях ответственны государевы люди, которые тратили время, силы, нервы наших предпринимателей, собирали кучу совещаний. Вы знаете генеральную линию нашего президента: "Оставьте бизнес в покое". Поэтому произошла отмена проверок на восемь лет до 2030 года. Выходит, что у кого-то какая-то своя линия? Такие действия могут подвести бизнес, так что он может закрыться и не открыться. На него и снаружи вражина давит, а он держится, но и внутри некоторые деятели норовят подножку подставить, чтобы совсем добить»,— указал господин Сунцов.

Он поручил министерству экономики проработать вопрос о введении на два года моратория на внесение изменений в региональное законодательство, которое ухудшало бы положения бизнеса. Кроме того, ведомство в кратчайшие сроки должно подготовить норму автосогласования «любого инвестпроекта, который не требует вложения бюджетных средств в реализацию и не несет экологических рисков».

Первый вице-премьер обратился к депутатам госсовета, среди которых тоже есть представители бизнеса, чтобы они разъясняли на местах о важности не препятствовать работе предпринимателей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов считает правильной оценку Константином Сунцовым работы с бизнесом на местах.

«Приведенные отрицательные примеры — это отличный посыл о том, как не надо вести работу с инвестором, и я уверен, каждый чиновник в городах и районах его услышит. Инициативу заморозить условия ведения бизнеса, чтобы их не ухудшать, а только улучшать, я воспринимаю позитивно. В идеале, конечно, нужно посмотреть, что сделали в регионе за последние 10 лет, что могло ухудшить положение бизнеса и поправить то, что можно»,— отметил господин Прасолов.

В целом бизнес особо не жалуется на препятствия на местном уровне, скорее это отдельных случаи, а определенные изменения законодательства, касающиеся предпринимателей, как правило согласовывают с бизнес-омбудсменом и прислушиваются к рекомендациям, добавил он.

В своем докладе по итогам 2022 года, который господин Праслов тоже представил на сегодняшней сессии, он отметил, что чаще всего бизнес региона сообщал о проблемах с повышением налоговой нагрузки, неисполнением государственных и муниципальных контрактов, а также обращался с жалобами на действия или бездействие органов государственной власти. «Особенно актуальными за прошедший год были проблемы, связанные с повышением налогового бремени, запретом на применение специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли и ростом цен на энергоресурсы»,— отметил господин Прасолов.

Он добавил, что сохраняется актуальность проблемы роста арендной платы и кадастровой стоимости земельных участков. По словам господина Прасолова, в регионе сохраняется диалог бизнеса с властью, приняты меры поддержки и налоговые льготы для предпринимателей.

Председатель правления Лиги предпринимательства Удмуртии Виктор Любимов говорит, что главное препятствие для реализации инвестпроектов в районах связано с недостаточно развитой инфраструктурой. «Администрации городов и районов сильно зависят от получения субсидий из республиканского бюджета. Собственных средств на развитие инвестиционных площадок у них недостаточно, и этому нужно больше уделять внимания. Возможно, где-то просто не умеют работать с инвесторами. Нужно отработать механизм одобрения инвестпроектов, где-то отстраивать его вручную, чтобы у нас не пошел поток из “сказочных” проектов. Здесь нужна квалифицированная оценка от Корпорации развития»,— считает эксперт.

Вводя мораторий на изменения, ухудшающие положение бизнеса, власти должны не фиксировать существующие условия, а дальше работать над их улучшением, в первую очередь по налогам. Господин Любимов отметил, что ранее правительство республики рекомендовало муниципалитетам установить наиболее приемлемые для бизнеса ставки по налогу на имущество, однако не все города и районы приняли это во внимание, указывая на необходимость пополнять бюджет.

Михаил Красильников

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