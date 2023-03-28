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Коммерсантъ FM
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СПГ ставят блок

Как Евросоюз собирается ограничить поставки сжиженного газа из России

ЕС намерен блокировать поставки российского сжиженного газа. Для этого правительства европейских стран планируют разработать специальный механизм, который позволит ограничивать импорт СПГ без введения новых санкций, пишет агентство Bloomberg. В частности, предлагается дать властям возможность запрещать российским экспортерам заранее бронировать мощности для прокачки. За введение такого инструмента выступают Финляндия, Польша и страны Балтии. А ранее комиссар Евросоюза по энергетике Кадри Симсон призвала компании не продлевать долгосрочные контракты на поставки российского газа.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Потенциально инициативу Евросоюза стоит рассматривать как возможность уменьшить конкуренцию на профицитном рынке газа, отмечает независимый аналитик Дмитрий Лютягин: «У Европейского союза альтернатив достаточно — это и Соединенные Штаты, и Норвегия, и Катар. Здесь наше присутствие на рынке СПГ было невысоким. С этой точки зрения я не ожидаю, что произойдет какая-то существенная реакция в ценовой части. Скорее всего, она останется такой же.

Глава Минэнерго Шульгинов: Россия смогла перенаправить поставки нефти после эмбарго ЕС

Но, если при подготовке к отопительному сезону будущего года возникнут какие-то сложности или перебои с поставками газа, соответствующая реакция может быть. И она может случиться во время самого отопительного сезона. На это также, вероятно, повлияет прогноз погоды. Что касается механизма, это чисто конъюнктурная история. Я бы обозначил ее как возможность на профицитном рынке газа снизить конкурентные преимущества одного из поставщиков».

Между тем вице-премьер Александр Новак 28 марта заявил, что именно расширение экспорта российского СПГ — ключевая задача для отрасли. Правительство поставило задачу в ближайшие семь лет производить не менее 100 млн тонн сжиженного газа. А основные поставки должны идти в азиатские страны. Туда же, по словам главы Минэнерго Николая Шульгинова, Россия перенаправила все объемы нефти, которые «выпали» из-за европейского эмбарго.

Как ЕС оказался главным покупателем сжиженного газа

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Так, например, поставки в Индию в прошлом году увеличились в 22 раза, и страна стала крупнейшим покупателем российского сырья. Поэтому замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев не исключает, что Москва действительно сумела переориентироваться на азиатские рынки. Однако для стабильных поставок еще предстоит решить множество вопросов, говорит он:

«Если мы говорим про российский морской экспорт, порядка 90% от общего объема направляется в страны Азии, в первую очередь в Китай и Индию. Такой концентрации было сложно ожидать еще даже в середине прошлого года. Поэтому можно говорить, что формально переориентация произошла, но наращивать мощности и создавать собственный танкерный флот очень важно, поскольку до 2022 года российские компании в основном продавали нефть на базисе FOB, то есть фактически в российском порту, а дальше эту нефть вывозили покупатели.

Новак: поставки нефти из РФ в Индию выросли в 22 раза в 2022 году

Теперь часто встает вопрос о том, что сырье надо доставить непосредственно покупателям или что при его доставке в порт покупателя стоимость будет существенно выше, чем если продавать на FOB, и он является жизненно важным. В феврале-марте мы видим, что Россия по-прежнему использует суда, которые приходят к нам из недружественных стран, порядка 30-40% — танкеры европейских компаний. С этой точки зрения наращивание флота важно, поскольку в случае ужесточения санкций мы можем столкнуться с тем, что придется искать этот флот на открытом рынке. При этом следует иметь его с некоторым запасом».

Агентство Bloomberg оценивало расходы России на теневой флот более чем в $2 млрд. А телеканал CNN утверждает, что ежемесячно в его состав входит до 35 новых танкеров. Они делятся на две категории. Например, серые суда — это те, которые европейские компании продавали фирмам на Ближнем Востоке и в Азии. А темные — венесуэльские или иранские танкеры.

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Александр Рассохин, Владислав Викторов

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