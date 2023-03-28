Подрядчик получил три года за мошенничество при строительстве футбольного поля в Орловской области

Советский райсуд Орла признал генерального директора ООО «Пром-экология» Александра Роговнина виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) и назначил ему три года колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда.

Установлено, что с сентября по ноябрь 2019 года Александр Роговнин похитил 6,7 млн руб. бюджетных средств, выделенных администрацией Знаменки Орловского района для строительства футбольного поля с искусственным покрытием. Бизнесмен был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как напомнили в суде, в июле 2019 года администрация Знаменки заключила с ООО «Пром-экология» контракт на строительство футбольного поля. Качество работ контролировал «Орелгосзаказчик».

В прокуратуре Орловской области пояснили, что при строительстве объекта использовались материалы, «не соответствующие установленным техническим параметрам». «Осужденный не осуществил надлежащий строительный контроль, внес заведомо ложные сведения о соответствии работ проектно-сметной документации, что повлекло их последующую приемку и оплату в полном объеме»,— отметили в ведомстве.

В орловском управлении СКР уточнили, что в принятых актах содержались сведения о применении в ходе работ марки щебня, указанной в проектной документации, «что не соответствовало реальной действительности, так как при строительстве объекта применялась иная марка строительного материала». По данным прокуратуры, чтобы привести футбольное поле в надлежащее состояние, «необходимо снять все ранее уложенные слои». Ущерб правоохранительные органы оценили в 12 млн руб.

Владимир Зоркий

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