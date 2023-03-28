Суд признал продажу российского Forbes законной

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отменил определение суда первой инстанции о признании недействительной сделки по продаже в 2018 году российского журнала Forbes компанией Александра Федотова Магомеду Мусаеву. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В августе 2022 года арбитражный суд Москвы признал сделку о продаже Forbes Магомеду Мусаеву недействительной, поскольку журнал был продан по «нерыночной» цене 500 тыс. руб. Юристы журнала посчитали такое решение ошибочным и подали апелляцию.

По результатам оценочной экспертизы было установлено, что на конец августа 2018 года чистые активы «АС Рус Медиа», владельца Forbes, составляли минус 245 млн руб., а рыночная стоимость акций составляла 1 руб. Экспертизу провело АНО «Союзэкспертиза» при Торгово-промышленной палате России.

Анастасия Ларина