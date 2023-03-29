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Личное дело

Кругляков Сергей Васильевич родился в 1979 году в Краснодаре. Образование высшее. Окончил Мурманский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит».

В 2001–2005 годах работал на управленческих должностях в Мурманском филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб». С 2005 по 2012 год — директор по экономике и финансам филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». В 2012–2013 годах — начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1». В 2013–2014 годах — заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1».

С 2015 по 2016 год — заместитель директора по экономике и финансам филиала «Пермский» Группы «Т Плюс». В 2016 году возглавил Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». С начала 2020 года руководил Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс». С июня 2020 года — директор филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс».

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