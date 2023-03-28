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Коммерсантъ FM
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Основателю криптобиржи FTX предъявлены обвинения в подкупе китайских чиновников

Власти США предъявили основателю обанкротившейся криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду новое обвинение — в подкупе иностранных должностных лиц. Прокуратура заявила, что предприниматель давал взятки одному или нескольким чиновникам из КНР на общую сумму около $40 млн.

Сэм Бэнкман-Фрид

Сэм Бэнкман-Фрид

Фото: John Minchillo, File, AP

Сэм Бэнкман-Фрид

Фото: John Minchillo, File, AP

Американские следователи полагают, что основатель криптобиржи пытался подкупить чиновников, чтобы разблокировать замороженные правительством КНР счета своего хедж-фонда Alameda Research. По данным прокуратуры, на счетах фонда находилось более $1 млрд в цифровых активах.

Это уже 13-е уголовное обвинение, предъявленное американскими властями Сэму Бэнкману-Фриду. По восьми из них, включая мошенничество и заговор с целью обмана, он не признает свою вину. По остальным уголовным обвинениям заявлений пока не сделано. К настоящему времени Сэм Бэнкман-Фрид признал лишь факты халатности в управлении биржей. Находящиеся под следствием трое его бывших коллег признали несколько уголовных обвинений, выдвинутых против них.

Об истории взлета и падения криптовалютной империи FTX Group «Ъ» рассказывал в материале «Корпорация гиков».

Евгений Хвостик

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