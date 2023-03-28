В хозяйстве «Липецкие овощи» продлено конкурсное производство

Арбитражный суд Липецкой области продлил конкурсное производство в снабженческо-сбытовом обслуживающем сельскохозяйственном потребительском кооперативе (ССОСПК) «Липецкие овощи» на полгода. Отчет конкурсного управляющего назначен на сентябрь 2023 года.

Инициатором банкротства «Липецких овощей» в феврале 2022 года стало ООО «Строим дом» из-за задолженности в 315 тыс. руб. по договору бурения скважины. Позднее к процедуре банкротства присоединились еще несколько кредиторов. В настоящее время в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму более 17 млн руб.

В апреле 2022 года ССОСПК «Липецкие овощи» было признано банкротом в упрощенном порядке, в отношении него введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Сергей Строганов.

Владимир Зоркий

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте